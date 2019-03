Roma, nel derby è mancato tutto

ROMA - Il peggio è che vai a Oporto con una scimmia grossa così sulle spalle. Molto più grande del pur enorme 0-3. Brutta cosa non sapere chi sei a tre quarti di stagione. Pessima cosa non saperlo definitivamente nella sera del derby, contro una rivale diretta per la Champions che sarà, a tre giorni dallo spareggio decisivo per la Champions che è. S’era detto che alla Roma manca la certezza del gioco. Ieri sera è mancato tutto, ma proprio tutto, anche la certezza dei singoli. Risultato, primo tempo di una povertà imbarazzante. Troppo brutto e tutto vero. Una pagina bianca con tante piccole e grandi chiazze d’inchiostro. Secondo tempo appena velleitario. E nervi inutilmente tesi alla fine a scortare il disastro. Il fallimento tecnico della gestione Monchi-Di Francesco è brutale evidenza, ma le cose non cambieranno per mancanza di alternativa e forse di coraggio.

TIFOSI DELLA ROMA UMILIATI: «SQUADRA VERGOGNOSA»

L’eroico tentativo di seppellire il ricordo di Firenze inciampa qui in questo derby, perso più di quanto fosse dignitoso perdere. Non fai in tempo a chiederti quanto mancheranno Manolas e il suo intestino sofferente che già mancano tragicamente. Correa e Caicedo vanno dentro come se non ci fosse un fuori. Irrisoria facilità. Il vantaggio della Lazio è roba da accademia non da corrida derby. La Roma subisce il fraseggio palla a terra della Lazio.

Roma, che delusione dopo il ko nel derby!

Fa un’impressione sinistra vedere Dzeko e compagni così soggiogati tecnicamente. A proposito di Dzeko. Ci risiamo. Leader straripante a Frosinone, impercettibile ieri. Kolarov come lui. Assente. Cristante macchinoso. El Shaarawy, tu l’hai visto?

LAZIO, IL CAPOLAVORO DI INZAGHI

Il più vivo della Roma è Eusebio, ma il suo è furore sbraitone da impotenza. Scena vista fin troppe volte dalle parti giallorosse. Gli altri sono Florenzi e Zaniolo che, recluso a destra, sulla fascia, è spreco di lusso. Come farsi del male quando proprio non c’è bisogno. Il suo infortunio è l’altra pessima notizia di serata. La Lazio fa gioco e densità. La Roma è solo uno stremato fantasma, che nemmeno la palla lunga di De Rossi aiuta a sembrare vivo. Poverta tecnica di squadra davvero ingiustificabile e imperdonabile se penso alla somma dei valori tecnici dei singoli. Domanda alla quale Di Francesco potrebbe rispondere solo con le dimissioni. L’unica consolazione: a Oporto ci vorrà un’altra Roma e la Roma ha già dimostrato di poter essere altra.