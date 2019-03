Roma, la moglie difende Pastore: «Sei un signore, professionale ed onesto»

ROMA - La moglie di Pastore scende in campo sui social per difendere "El Flaco", finito nel mirino delle critiche dopo il derby perso e il malcontento che avrebbe mostrato a Di Francesco in panchina prima di entrare. Intorno al 20' del secondo tempo, il centrocampista avrebbe reagito stizzito alla richiesta del tecnico giallorosso di affrettare i tempi per la sostituzione. L'ex del Psg ci è rimasto male perché pensava di giocare di più. Chiara Picone però non ci sta a far passare il messaggio che Pastore ha mancato di rispetto a Di Francesco e affida il suo pensiero a Instagram: "Mis Mi auguro che nostro figlio sia un poco come te, tu che hai l’ anima pura. Educato, paziente, sempre gentile e generoso con tutti. Sei un signore nella vita, professionale ed onesto. Vivi per la tua famiglia e noi viviamo per te ?? chi ti conosce sa di cosa sto parlando ?? te amamoss".

Roma, partenza da Fiumicino per Oporto

Il riferimento non è esplicito, ma il messaggio arriva proprio dopo le notizie del presunto comportamento scorretto di Pastore. Il centrocampista tra l'altro non è partito per il Portogallo con la squadra, perché vittima dell'ennesimo infortunio, che lo costringerà a star fuori anche per la sfida decisiva in Champions con il Porto.