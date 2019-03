Lazio, Caicedo sfotte la Roma eliminata dalla Champions

ROMA - Il gol e la vittoria nel derby, poi la gioia per l'eliminazione dalla Champions. Felipe Caicedo pensa alla Roma e alla sconfitta contro il Porto che ne ha decretato l'uscita dalla competizione europea. Al termine del match perso dai giallorossi ai supplementari per un calcio di rigore, l'attaccante della Lazio ha postato sui social due emoticon come presa in giro nei confronti dei rivali giallorossi.

Pronta la risposta dei tifosi della Roma che hanno domandato al calciatore quante volte lui avesse partecipato alla Champions. Il derby continua a distanza.