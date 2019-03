Roma, Di Francesco si è isolato sul pullman: non ha parlato dopo l'eliminazione

ROMA - Al termine della partita persa contro il Porto negli ultimi minuti dei tempi supplementari per un calcio di rigore, Eusebio Di Francesco è scappato sul pullman della squadra senza rilasciare dichiarazioni. Il tecnico, scosso dagli episodi della gara e per il mancato utilizzo del Var su Schick, si è isolato per riflettere decidendo di non rilasciare interviste alle televisioni e in conferenza stampa. Il futuro di Di Francesco è ancora appeso a un filo: la Roma nelle prossime ore deciderà se esonerare il tecnico, oppure lasciargli ancora una possibilità per risollevare le sorti della Roma in campionato.