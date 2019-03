Ranieri alla Roma, segui la giornata in diretta

ROMA - Otto anni dopo, Ranieri si riprende la Roma. Il tecnico di San Saba sbarca nella Capitale per provare a centrare l'obiettivo minimo di questa complicatissima stagione giallorossa: il quarto posto in classifica. Firmerà con il club di Trigoria un contratto di tre mesi. Se va male potrebbe restare come dirigente. Seguite insieme a noi la giornata che segnerà il ritorno di Ranieri sulla panchina capitolina.

12.25 FOTO: RANIERI IN MACCHINA, L'AUTISTA E' DE SANCTIS

12.10 VIDEO: RANIERI, LA SOSTA A CASA

12.00 LE VISITE MEDICHE

Ora Ranieri da casa andrà a Villa Stuart per le visite mediche. Verso l'ora di prando sarà a Trigoria

11.50 MONCHI LASCIA, LE IPOTESI SUL SUCCESSORE

Il presidente Pallotta adesso pensa a un ds più “tecnico”, con meno poteri

11.35 ROMA, TUTTI GLI ACQUISTI DI MONCHI

Questa la cifra investita finora dal ds giallorosso, considerato il costo finale dei cartellini a riscatto esercitato più bonus

11.20 ROMA, TUTTE LE CESSIONI DI MONCHI

Con la vendita dell'olandese al Marsiglia i giallorossi in questa stagione hanno incassato 146,9 milioni di euro

10.45 IL VIDEO DELL'ARRIVO DI RANIERI A ROMA

10.30 LA GIORNATA DI RANIERI

Il nuovo tecnico andrà prima a casa, poi per l’ora di pranzo arriverà a Trigoria

10.18 RANIERI E' ARRIVATO A ROMA

Il nuovo tecnico giallorosso è sbarcato ora a Ciampino con un volo proveniente da Londra, accompagnato dalla moglie

10.15 MONCHI LASCIA LA ROMA

Il direttore sportivo spagnolo ha preso la decisione dopo l'esonero di Di Francesco, tecnico con il quale era legato a doppio filo

10.10 CIAMPINO BLINDATO

Tutte le porte del Terminal sono state chiuse per motivi di sicurezza

10.00 ROMA-MONCHI, E' FINITA. LO ASPETTA L'ARSENAL

Dopo due anni il rapporto è già incanalato verso il divorzio. Bene la prima stagione, ma questa no

9.55 ROMA: ECCO COME SARA' LA FORMAZIONE DI RANIERI

Lunedì l'esordio del nuovo allenatore contro l'Empoli

9.45 ÇAKIR: «IL RIGORE? NON E' COLPA MIA»

Alcuni tifosi giallorossi hanno riferito che il turco, incrociato all’aeroporto di Lisbona, dopo aver rivisto le immagini del contatto sul telefonino, si sarebbe giustificato così

9.20 NEL POMERIGGIO IL PRIMO ALLENAMENTO

Ranieri dirigerà il suo primo allenamento da nuovo tecnico della Roma oggi alle 15.30

9.16 RANIERI SBARCHERA' A ROMA ALLE 10.20

Il tecnico 68enne è partito questa mattina da Londra. Il volo privato sul quale si è imbarcato il tecnico di San Saba arriverà in mattinata all'aeroporto di Ciampino, intorno alle 10.20

9.00 RANIERI E LA ROMA, UNA LUNGA STORIA D'AMORE

Tutte le immagini della prima esperienza in giallorosso del tecnico romano

8.45 PER RANIERI CONTRATTO FINO A GIUGNO

L'allenatore firmerà per tre mesi: il suo obiettivo è centrare la zona Champions