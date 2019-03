Zaniolo e Coric eleggono la Miss giallorossa e cantano l'inno

ROMA - Altro evento per grandi romanisti, altra manifestazione importante di affetto per la squadra capitolina. Grande festa questa sera per l’Unione Tifosi Romanisti, l’organizzazione senza fini di lucro che ha l’obiettivo di promuovere il tifo giallorosso in Italia e nel mondo. Una serata conviviale all'hotel Midas per stringersi attorno alla Roma che in queste ultime undici partite di campionato proverà ad agguantare il quarto posto in classifica, grazie all’aiuto del neo tecnico Claudio Ranieri e dei giovani talenti come Nicolò Zaniolo.

Roma, eletta la Miss tifosa 2019

Proprio l’ex Inter questa sera ha preso parte alla cena dell’UTR insieme all’altro giovane giallorosso Ante Coric: «Siamo molto felici di essere qui, insieme ai tifosi che ci sostengono ogni giorno». I due ragazzi hanno assistito all’elezione della nuova Miss tifosa romanista scelta dalla giuria composta tra gli altri dai due ex giocatori Stefano Impallomeni e Alessio Scarchilli, e dalla giornalista Rai Simona Rolandi.

Parterre de roi quindi per la quattordicesima edizione di Miss tifosa romanista - evento organizzato dal Roma Club Donne in Giallorosso e UTR - che ha visto vincere la romana e tifosa giallorossa Jessica Fegatilli. A rendere possibile l’evento e le numerose iniziative volontarie e frutto della passione spasmodica per i colori giallorossi, il presidente dell’UTR Fabrizio Grassetti. Non c’è mai stata una partita dei capitolini che non abbia avuto sugli spalti almeno un associato dell’organizzazione che vuole sostenere i colori giallorossi e coordinare chi ha il desiderio di assistere almeno una volta dal vivo a un match della Roma. Con l’Unione Tifosi Romanisti la Roma non sarà mai sola.