Quintero ko: il River Plate pensa a Pastore

ROMA - La sua stagione giallorossa è stata al di sotto delle aspettative e allora Javier Pastore potrebbe provare a rilanciarsi in Argentina. Il River Plate, vincitore dell'ultima Libertadores, deve fare i conti col grave infortunio di Juan Fernando Quintero: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per il colombiano e lungo stop all'orizzonte. I Millonarios hanno bisogno di un sostituto e, stando a "TNT Sports", avrebbero pensato al Flaco, che gode della stima del tecnico Marcelo Gallardo. Riportare in Argentina Pastore non sarà semplice, ancora più complicato arrivare a Manuel Lanzini ed Erik Lamela, entrambi ex River e oggi rispettivamente al West Ham e al Tottenham. (In collaborazione con Italpress)

