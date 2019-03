Nzonzi, niente nazionale ma festa a Parigi. E si toglie dai social

ROMA - Prestazioni deludenti con la Roma, la mancata convocazione con la Francia e l’eliminazione dai social. Steven Nzonzi sta forse passando uno dei peggiori momenti della sua carriera. Arrivato dal Siviglia per trenta milioni di euro, il francese campione del Mondo ha faticato ad imporsi nel campionato italiano, finendo con il perdere anche la nazionale. Il ct Deschamps lo ha escluso dai convocati per i prossimi due impegni: «Ha avuto un po’ di difficoltà in questo ultimo periodo e la concorrenza a centrocampo è alta», le parole del tecnico.

Da un mese il giocatore si è anche tolto dai social. Troppe critiche, il più delle volte insulti, da parte dei tifosi per le sue prestazioni negative che lo hanno convinto ad abbandonare Twitter e Instagram. Niente social, più concentrazione e svago lontano del mondo virtuale. Dopo la deludente prestazione contro la Spal di sabato pomeriggio, il centrocampista ha deciso di volare in Francia per svagarsi un po’ con la famiglia e gli amici. Domenica Nzonzi, in compagnia del suo compagno di nazionale Kanté, ha partecipato all’inaugurazione del locale di Parigi «Le Monk». Una serata di svago e divertimento prima di tornare a Roma. Domani la ripresa degli allenamenti, dieci giorni per lavorare e concentrarsi sugli ultimi impegni della stagione che potrebbero decidere il suo futuro nella Roma e nella Francia.