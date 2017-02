Serie A Sampdoria, Giampaolo: «Grande vittoria»

MILANO - "Mica capita tutti gli anni di battere il Milan. E' un grande successo, di prestigio. E aggiunge linfa a una squadra giovane che vuole crescere". Così il tecnico della Sampdoria, Giampaolo dopo la gara col Milan ai microfoni di Sky: "Ci hanno costretto a fare una partita diversa, il Milan ha cambiato sistematicamente fronte d'attacco e noi non riuscivamo ad assorbire sulle fasce. Hanno fatto bene in palleggio, ma noi in difesa abbiamo fatto bene. Abbiamo speso energie senza disunirci, poi i nostri sostituti sono stati bravi. Muriel? Sempre imprevedibile nell'uno contro uno. Il futuro? Dipende da lui, non da me, dipende dalle sue ambizioni".

NUMERI E STATISTICHE

GALLIANI - "I complimenti di Galliani? Fanno piacere, ma si fanno anche troppe chiacchiere. Lo ringrazio di cuore, la stima è reciproca. Stufato di essere accostato alle big in estate? Io le chiamo opportunità, non delusioni".

CRONACA