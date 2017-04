Serie A Ferrero: «Schick? Un errore cederlo. Totti? Lo prenderei alla Samp»

GENOVA - Ai microfoni di Italia nel Pallone, in onda su Radio 2, il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero ha commentato il mercato soffermandosi sulle voci che vorrebbero Schick appetito da numerose squadre: "E’ un nostro calciatore, il più grande errore che si possa fare è mandare via il ragazzo dalla Samp. Deve fare un altro anno con noi, è un talento naturale, ne nascono ogni 20, 30 anni. Ci terrei a tenermelo. E non lo scambierei nemmeno con Belotti: gli scambi li fa Maria de Filippi a Uomini e Donne! Mihajlovic? Ha detto belle parole su di me, lo ringrazio. Lui è un purosangue, sa essere riconoscente, sa capire chi gli vuole male e chi gli vuole bene. Da quando sono nel calcio non sono cambiato, sono solo andato a "scuola da presidente”. Il calcio è come l’ape regina del cinema, se ti punge potresti anche andare in delirio. Sono sempre me stesso, prima ero più goliardico, prendo le misure, in questo paese c’è una grande malattia che ti uccide, è l’invidia. bisogna volare basso... e schivare il sasso".

TOTTI - "Totti alla Samp? Tutta la vita lo prenderei. Totti è il mio grande amore. Stendiamo un velo pietoso sulla sua gestione oggi, non guardo il “giardino” della Roma, in questo paese e nel calcio la riconoscenza è un optional. Se fossi il presidente della Roma me lo terrei tutta la vita, è un patrimonio dell UNESCO. Consiglierei a Spalletti di farlo giocare, vi ricordate chi ha risolto il derby dello scorso anno? Fatevi una domanda e datevi una risposta invece di parlare così tanto di calcio senza dire la verità, senza demagogia. Ripeto, Totti è un fuoriclasse. Così come lo è Cassano, solo che hanno fatto due percorsi diversi. Francesco usa la sua intelligenza a suo favore, invece Antonio ha un gran nemico, se stesso. Anche se gli voglio bene, è un ragazzo particolare, chiedete a lui perché non è riuscito il matrimonio quest’anno...".

ROMA-JUVE - Da tifoso romanista, Ferrero parla anche della possibilità di riaprire la lotta scudetto: "Ci sono poche partite alla fine, e la coperta è corta. Sarei molto felice se la Roma ribaltasse tutto, sarebbe adrenalina pura, per i tifosi, si vedrebbero grandi gare. Ma ci vorrebbe San Culino…".



LA SAMPDORIA - "Nel calcio spesso è un problema di riconscenza: la Samp prima di me era un altra cosa, sto facendo le strutture, gli spogliatoi. Chiudo un bilancio in positivo di 3,5 milioni… e non va bene. In Italia chi lavora sodo da fastidio, chi è bravo da fastidio. Giampaolo? L’appetito vien mangiando. Io sono contento della stagione, perché mi sveglio e canto. E spero di cantare “Si può dare di più”. Il mister me lo tengo, tutta la vita. Queste persone sono 'Il Calcio'...".