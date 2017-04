Serie A Giampaolo: «Mihajlovic si lamenta? Sampdoria strepitosa»

TORINO - Marco Giampaolo è soddisfatto per il pareggio conquistato dalla sua Sampdoria in casa del Torino. Il tecnico blucherchiato non ci sta a sentir parlare di dominio granata: "Mihajlovic ha detto che hanno dominato? Lui fa le sue valutazioni, la Sampdoria ha fatto una partita seria. I miei difensori sono stati strepitosi" ha spiegato ai microfoni di Sky. "Abbiamo preso gol per un infortunio tecnico - ha dichiarato Giampaolo - contro una squadra molto forte che ha qualità da vendere". Uno dei protagonisti della serata è stato Schick, autore del gol doriano, sostituito però ad inizio ripresa: "Ha avuto un problema alla spalla, ha deciso di provare a restare in campo ma ho dovuto farlo uscire". Sugli altri singoli, Giampaolo ha commentato: "Praet? Forte, ha qualità, ora deve avere anche continuità mentale. Linetty è un trattore".

