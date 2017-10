Serie A Sampdoria, Giampaolo: «L'Inter ha avuto paura di vincere»

MILANO - Marco Giampaolo vede il suo bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta per 3-2 subita dalla Sampdoria in casa dell'Inter. "L'Inter ha fatto il miglior primo tempo degli ultimi 5 anni - ha dichiarato ai microfoni di Mediaset Premium nel post partita - Non siamo partiti male, ma dopo aver subito il gol abbiamo sbagliato troppo. Abbiamo permesso ai nerazzurri di ripartire tante volte, poi nella ripresa siamo stati più vivi davanti e loro sono calati. L'Inter è in grande salute, ha mentalità. Per questo motivo la nostra è stata un'ottima prestazione: abbiamo fatto venire all'Inter la paura di vincere". La Sampdoria fa tanti gol dalla panchina. Giampaolo lo ha sottolineato: "Ho tanti ottimi giocatori, nel momento giusto della partita abbiamo accelerato e siamo stati forti".

