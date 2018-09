Serie A Sampdoria, Giampaolo: «Quagliarella arrabbiato? Do ed esigo rispetto»

GENOVA - "Bella la reazione del secondo tempo". Esordisce così Marco Giampaolo a Sky Calcio Show, dopo il pareggio della sua Sampdoria nel recupero di campionato contro la Fiorentina. Sulla partita di oggi: "È stata una bella partita, giocata contro una squadra forte che non ha mai rinunciato a fare calcio". La Sampdoria è riuscita a pareggiare dopo un primo tempo chiuso in svantaggio: "La squadra ha reagito bene nel secondo tempo. Siamo rimasti lucidi e compatti, la ripresa è stata giocata in maniera ottimale". Sui prossimi avversari: "Ora pensiamo a recuperare le energie, è la cosa più importante. Poi si farà la conta di chi c'è e cercheremo di dare filo da torcere anche ai nerazzurri".

RABBIA - Sulla reazione poco ortodossa di Quagliarella al cambio: "Fabio è un esempio per tutti. Se è arrabbiato mi dispiace, ma io rispetto tutti e tutti devono rispettare me. Lo elogio sempre, ma davanti ad un cambio bisogna accettarlo. Questa cosa la chiarirò con tutta la squadra domani. Il messaggio è partito adesso e domani verrà ricevuto".

TUTTO SUL CALCIOMERCATO