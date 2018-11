Serie A Sampdoria, Giampaolo: «Roma squadra di rango, dovremo fare una partita importante»

GENOVA - La sfida con la Roma si preannuncia difficile, ma la Sampdoria è pronta. Lo fa capire Marco Giampaolo in conferenza stampa: "Con il Torino abbiamo commesso degli errori, che abbiamo analizzato. Ma ho detto ai miei di metterci alle spalle questa sconfitta come tante vittorie. Perché solo così si riparte e si migliora". Sul prossimo avversario: "La Roma è squadra di rango, di caratura. In Champions League marciano forte, in Serie A invece c'è stata qualche battuta d'arresto. Ma starà a noi fare una partita importante". L'allenatore blucerchiato torna sulla sconfitta con il Torino: "Troppi errori tecnici: poco palleggio, poca pulizia. Abbiamo finito per giocare al loro modo. E questo non voglio che accada: dobbiamo sempre essere noi stessi, con il nostro modo di giocare. A prescindere che si vinca o meno".

CHI GIOCA, CHI NO - "Barreto starà fuori per un po'. Perdiamo un giocatore importante, sia dal punto di vista tecnico che di leadership. Da Jankto mi aspetto di più. Deve forse metabolizzare il fatto di non essere stato un inamovibile fino a qui. Pretendo molto da lui: Jakub ha cambiato un po' il suo atteggiamento negli ultimi due giorni, ma io con lui mi scontro, perché è un giocatore che può fare e dare tantissimo. Domani però non sarà titolare". I blucerchiati hanno subito sette gol in una settimana: "Il dato è falsato, come falsato era anche il precedente: avevamo subito troppo poco prima e troppo adesso". Sul possibile turnover per il derby, Giampaolo commenta: "No, ho i giocatori contati in mezzo al campo. Jankto e Linetty non giocheranno insieme. Se Ekdal non fosse ok, giocherà il 'bambino' Ronaldo Vieira. Puoi spenderti un giocatore che è all'80% quando intorno a lui gli altri stanno bene, discorso diverso se hai quattro o cinque al 70%: non te li puoi permettere".