Serie A Sampdoria, Giampaolo: «Buona personalità nonostante la sconfitta»

NAPOLI - Queste le parole di Marco Giampaolo, a Sky Sport, dopo la sconfitta con il Napoli: "Cosa è mancato oggi? Il Napoli ha evidenziato la differenza con noi nel palleggio, ci sta perdere qui - ammette -, ma non siamo venuti per difenderci. I due gol in 1' ci hanno dato il colpo, dispiace non aver segnato perché, come ho detto ai ragazzi, bisogna fargliela sudare fino alla fine, perché poi può succedere di tutto: per il resto nulla da eccepire, loro sono più forti, noi abbiamo fatto la nostra gara e non cambia niente. Abbiamo responsabilità sui gol, insieme alla loro bravura. Qualche difficoltà in settimana, non abbiamo lavorato al massimo ma guardiamo avanti. Nonostante la sconfitta ho visto personalità. Saponara? E' un giocatore offensivo, anche oggi veniva a giocare dietro con Linetty ma non è la sua postura ideale, si può fare ma è una forzatura. Rammarico non essere riusciti a buttarla dentro per rendere la partita più interessante, loro nel finale si sono tranquillizzati sul 3-0. Se fossimo riusciti a capitalizzare un paio di occasioni pericolose magari avremmo visto un'altra partita. Hamsik in Cina? Giocatore di classe che ha saputo unire qualità e professionalità, dando lustro al Napoli con il suo talento; poi arriva il momento in cui si possono prendere altre decisioni, come questo”.

NAPOLI-SAMPDORIA 3-0: LA CRONACA