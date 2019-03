Serie A, Giampaolo: «Io alla Roma? La Sampdoria è la mia squadra»

GENOVA - "Mi aspetto una prova di sacrificio collettivo". Lo ha detto il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo in conferenza stampa, alla vigilia della gara interna contro l'Atalanta: "Si affronteranno due squadre che possono lottare per lo stesso obiettivo, lo dice la classifica: è uno scontro diretto. In fase di possesso palla bisognerà giocare con coraggio e qualità, avendo la forza di determinare le situazioni. L’Atalanta è forte, ha numeri importanti. Duván Zapata lo saluteremo volentieri: la scorsa stagione con noi è stato un professionista esemplare, ma il potenziale offensivo dei bergamaschi non è solo Zapata, ci sono Gómez, Ilicic e un’organizzazione di gioco da tenere in grande considerazione". Intanto, le voci di radiomercato accostano il nome di Giampaolo alla Roma, a caccia di un allenatore per la prossima stagione: "La Sampdoria è la mia squadra e penso solo ad ottenere il massimo. A Genova bisogna cambiare mentalità. A campionato in corso bisogna mettere da parte gli interessi personali, vale per me come per i calciatori".

LE SCELTE - "Quagliarella ha dovuto svolgere una settimana di gestione ma sta bene. Anche Gastón Ramírez e Lorenzo Tonelli sono convocati, anche se loro dovranno ritrovare il ritmo partita ma è importante che stiano bene". Domani la squadra scenderà in campo con una maglietta celebrativa per i 120 anni dalla fondazione della sezione calcio della Sampierdarenese: "Bella l’iniziativa di giocare con la maglia della Sampierdarenese. Ricordiamo parte della nostra storia: ho chiesto alla società di conservarmi una maglietta da portare a casa. I tifosi? Il nostro pubblico sarà con noi, come sempre: so che si ritroveranno con anticipo rispetto al fischio d’inizio, vuol dire che è una partita importante e noi dobbiamo essere orgogliosi di giocare partite come quella che ci attende domani".