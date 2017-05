Serie A Sassuolo, Squinzi: «Di Francesco? Per andarsene deve pagare penale»

SASSUOLO - Il patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi, è tornato a parlare del futuro di Eusebio Di Francesco. Lo ha fatto ai microfoni di Radio Bruno, presentando al tempo stesso anche il prossimo match dei neroverdi contro la Fiorentina: "Di Francesco ha un contratto con noi per altri tre anni, deve pagare una penale per andarsene e per me non c'è niente al momento sul suo futuro, poi vediamo. Se ci sarà qualcosa, quando succederà, ne parleremo. Non ho previsto nessun incontro con lui. Di Francesco alla Fiorentina? Non mi pongo il problema perché al momento non c'è nessun problema". Sulla sfida contro i viola: "In questi giorni non ho sentito Diego Della Valle - ha spiegato Squinzi - e a parte l'amicizia che ci lega, per me quella coi viola è una partita come le altre. Penso che entrambe le squadre giocheranno al meglio delle loro possibilità attuali. Bernardeschi? È un ottimo giocatore, uno dei migliori giovani italiani".

