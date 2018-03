Serie A Sassuolo, Iachini: «Napoli? Non possiamo solo difenderci»

SASSUOLO - Napoli, Chievo e Milan. Tre partite che diranno molto, se non tutto, sul finale di stagione che attende il Sassuolo. All'insegna della tranquillità, oppure della bagarre salvezza: "I ragazzi si sono allenati bene - ha dichiarato Iachini alla vigilia del match contro il Napoli, prima grande sfida - giochiamo contro una big, con una grandissima qualità e un'organizzazione di gioco quasi perfetta. Il modulo? Stiamo provando delle varianti al 4-3-3, ma quella che non deve cambiare è la mentalità. Non possiamo pensare di difenderci tutta la partita". Iachini va contro il pensiero comune del "pensare a una partita per volta" e ammettere di essere molto concentrato in vista dello scontro salvezza contro il chievo della prossima giornata: "Penserò al Napoli con un occhio alla prossima partita, è ovvio. Finita la partita col Napoli staremo in ritiro a Sassuolo e inizieremo subito la preparazione per la trasferta col Chievo. Politano? Non gli dico nulla perché dovrà fare una grande partita, al di là che durante il mercato sia stato o meno vicino al Napoli". Chiusura su Mondonico: "Una grande persona. Abbiamo sempre avuto idee di gioco simili, di un calcio intenso e organizzato. Mi voleva all'Atalanta, ricordo ancora la sua chiamata".

