Serie A Sassuolo, De Zerbi: «Il mio contratto? Penso solo a fare punti, voglio vincere»

SASSUOLO (MO) - "Sampdoria? Sarà una partita difficile come con Napoli e il Milan, sono una squadra organizzata con individualità importanti". Così Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, sui prossimi avversari. "L'abbiamo preparata allo stesso modo, vorremmo vincere - ammette in conferenza stampa -. Non sempre lo fa chi gioca meglio, ma alla lunga bisogna riscuotere quello che si è prodotto e magari quando giocheremo meno bene saremo premiati, anche se spero di no, spero che accada il contrario. Giampaolo? E' un amico, lo stimo, ed è un allenatore dal quale prendere spunto, nel tempo si è evoluto e non è una cosa usuale. Quagliarella? Ha la stessa fame di Ronaldo, non si accontenta mai, oltre ad avere qualità importanti. Se a quell'età sei capocannoniere del campionato vuol dire che hai anche qualità mentali".

PROSPETTIVE - "Non ci sarà Rogerio che si è fermato stamattina per una contusione e neanche Magnanelli, mi dispiace perchè in questo momento era determinante per noi, ma saranno sostituiti da giocatori di qualità uguale. Contratto? Sto bene qua - rivela -, dobbiamo meritarci tutti la conferma, io per primo. Penso sempre di essere in discussione e vicino all'esonero, ma non perchè lo vivo con pessimismo, ma perchè non sono così giovane da farmi inghiottire da gossip o altro. Penso solo a fare punti per salvarci, anche velocemente, perchè ci vuole poco a tornare nel calderone. Ho un contratto, una squadra che mi fa svegliare felice di allenare, il resto non mi interessa. Difesa a quattro? Senza Rogerio possiamo cambiare qualcosa, dobbiamo trovare la superiorità numerica dietro o sulle fasce, ma non è quello il problema, servono voglia e atteggiamenti giusti per vincere. Ora bisogna vincere, noi abbiamo fatto prestazioni importanti e vogliamo ripagarle con i punti".