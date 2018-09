Serie A Spal, Semplici: «Giocato alla pari contro un avversario superiore»

FERRARA - "Oggi usciamo con delle certezze". Questa l'idea di Semplici dopo la seconda sconfitta consecutiva (l'altra con la Fiorentina) incassata dalla sua Spal. Il tecnico chiosa sul momento degli spallini: "Volevo vedere una reazione dopo la brutta partita di Firenze, un'altra mentalità e un altro piglio. Abbiamo dimostrato di averli, giocando alla pari per 60' contro un ottimo Sassuolo".

LA PARTITA - "Avevamo creato anche i presupposti per passare in vantaggio, grazie ad occasioni sia su palla inattiva che su azione. Purtroppo non ci siamo riusciti, il Sassuolo è stato più bravo a sfruttare le situazioni che si sono create e passare in vantaggio. Queste partite equilibrate possono essere decise solo in questo modo. Dopo l'1-0 però abbiamo sbagliato qualche cosa di troppo. Le nostre prospettive? Noi il nostro obbiettivo non l'abbiamo mai cambiato, sappiamo qual è il nostro percorso e quali sono i nostri difetti e le nostre qualità. Partita dopo partita e allenamento dopo allenamento cerchiamo di migliorare. Affrontavamo una squadra che ha fatto un mercato diverso dal nostro e abbiamo giocato alla pari. La sconfitta fa parte del gioco, ripartiamo subito da domani".

FUTURO - "Il gruppo è cresciuto - spiega Semplici - e abbiamo una consapevolezza diversa della categoria. A parte sabato con la Fiorentina, dove abbiamo giocato male, poi le altre gare le abbiamo sempre interpretate discretamente. Sicuramente oggi abbiamo dimostrato di avere un buon possesso palla e lavorare in una certa maniera, con aggressività. Finchè ce l'abbiamo avuta oggi siamo rimasti in partita e abbiamo fatto vedere cose buone. Dispiace per oggi, stasera abbiamo fatto il massimo ma non siamo riusciti a fare il risultato. Dispiace, ma il nostro obbiettivo non è il terzo posto, è arrivare il prima possibile alla salvezza".