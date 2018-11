Serie A Spal, Semplici: «Lazio avversario di valore»

FERRARA - Il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, presenta in conferenza stampa il lunch match contro la Lazio: "Andiamo a giocare contro una squadra di grande valore e con tanti campioni. Dobbiamo tornare la stessa Spal vista in precedenza, soprattutto sul piano caratteriale, servirà per tornare a casa, dall'Olimpico, con un risultato positivo. La Lazio ha tutte le caratteristiche delle grandi squadre - ammette il tecnico degli spallini - e domani sarà una partita difficile".

FORMAZIONE - "Anche se c'è qualche problema a livello generale, spero di avere tutti a disposizione, eccezion fatta per Djorou e Kurtic che non saranno disponibili. Bonifazi? Ipotesi da prendere in considerazione, come tutte le altre scelte che posso fare. Valoti? Non è recuperabile, purtroppo ha avuto un problema alla caviglia e dobbiamo valutarlo, spero di riaverlo a disposizione nella partita contro il Cagliari". Sulle contromosse per arginare i biancocelesti: "Se dovesse giocare Correa sulla trequarti potrebbe tornare una situazione simile a quella contro la Roma. Non lo marcheremo a uomo, nè con Valdifiori o altri. Troveremo una soluzione per fermare l'avversario tra le linee. Le scelte che farò si baseranno soprattutto su quello che ho visto in allenamento".