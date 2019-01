Serie A Spal, Semplici: «Pareggio meritato, ma è un peccato non aver vinto»

FERRARA - “Non mi è piaciuto il primo tempo, dove non abbiamo avuto le giuste distanze e interpretato male alcune situazioni di gioco". Questa l'ammissione di Leonardo Semplici dopo il pareggio, 1-1, nel derby contro il Bologna. Il tecnico della Spal prosegue con la sua analisi: "Nella prima mezz'ora ho avuto paura di perdere perché non riuscivamo a fare quello che avevamo preparato, poi lo svantaggio ci ha un po' svegliato e siamo riusciti a giocare come sappiamo. Nel secondo tempo, invece, siamo saliti di tono e abbiamo trovato il gol con Antenucci, anche se poi il Var ce lo ha tolto. Il pareggio di Kurtic ha rimesso le cose a posto, è un risultato meritato. Fondamentalmente la squadra ha tenuto bene il campo e alla fine ne è venuta fuori una bella partita. È un peccato non essere riusciti a vincere questa partita, se fosse durata qualche minuto in più avremmo anche potuto vincerla - spiega l'allenatore dei biancazzurri -, considerando anche il salvataggio sulla linea di Danilo, ma questo punto deve darci continuità. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti, la partita con il Parma di domenica prossima sarà importante, come tutte da ora in poi. Il pari ha comunque mosso la classifica e ci permette di tenere il Bologna a quattro punti di distanza - conclude -".