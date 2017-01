Serie A Torino, Mihajlovic: «Roma-Baselli? Non intendo parlarne»

TORINO - "Fino al gol abbiamo fatto bene, poi è accaduto quello che accade spesso. Ci siamo abbassati, loro hanno spinto e noi non riuscivamo a ripartire". Così, a Sky, il tecnico del Torino Mihajlovic al termine della gara con l'Atalanta: "Per sbloccarci dobbiamo vincere qualche partita, non abbiamo nulla da recriminare. L'Atalanta ha meritato, noi da un paio di settimane abbiamo un problema mentale che non riusciamo a risolvere. Non riusciamo ad essere all'altezza, che gli avversari pressino ci può stare, ma non è detto che debbano segnare".

I SINGOLI - "Roma-Baselli? Non intendo parlare di mercato in questo momento, ne parlerò quando sarà finito. Hart? Ha fatto una bella partita".

