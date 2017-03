Serie A Torino, Mihajlovic incorona Belotti: «Può diventare il più forte nel campionato italiano»

TORINO - Mihajlovic alza la guardia prima di Torino-Palermo. Il tecnico dei granata non si fida dell'undici siciliano, letteralmente con l'acqua alla gola vedendo la classifica: "Tutti si aspettano tre punti contro il Palermo ma non sarà semplice. Da quando è arrivato Lopez in panchina stanno giocando bene e hanno ottenuto cinque punti nelle ultime cinque partite incontrando squadre di livello. Per loro domani sarà l'ultima spiaggia per agganciare il treno salvezza e dunque non dovremo sottovalutarli. Hanno giocatori che possono metterci in difficoltà e sono compatti in difesa. Noi però siamo il Toro e giocheremo in casa, dove abbiamo sempre fatto bene. I nostri obiettivi sono quelli di fare più punti dell'andata e fare il record di punti. Ma soprattutto bisogna trovare la fisionomia per giocare sempre nello stesso modo, in casa e fuori. E' un aspetto comune a molte squadre, dobbiamo cercare di migliorarlo. Vogliamo mettere una base solida in vista dell'anno prossimo".

GUARDA LE PROBABILI FORMAZIONI

BELOTTI VERSO IL TOP - "Il prezzo lo crea il mercato. Per la giovane età e i margini di miglioramento può diventare l'attaccante più forte del campionato italiano. La squadra lo aiuta e lui ripaga con i gol, ma come tutti ha ampi margini di miglioramento. Se manterrà l'umiltà sicuramente ce la farà. Iturbe? E' pronto. Non credo domani partirà dal primo minuto, ma se continuerà così la prossima settimana è probabile che troverà spazio".

CLASSIFICA SERIE A