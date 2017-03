Serie A Torino, Obi c'è: stop per Carlao

TORINO - Senza gli otto nazionali, il Torino ha ripreso regolarmente gli allenamenti. Le buone notizie arrivano da Obi. Il centrocampista, infatti, ha svolto per buona parte il programma odierno in gruppo mostrando di avere quasi superato il problema muscolare di un mese fa. Insomma, alla ripresa del campionato Mihajlovic avrà una scelta in più in mezzo al campo (salvo ricadute). Progressi anche Rossettini, mentre Carlao ha precauzionalmente abbandonato la seduta per un indolenzimento ai muscoli flessori della coscia sinistra che al momento non desta preoccupazione allo staff medico dei granata. Il Torino tornerà in campo domani mattina con un allenamento a porte chiuse.

TUTTO SUL TORINO

CLASSIFICA SERIE A