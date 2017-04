Serie A Torino per Ajeti sovraccarico al soleo

Doppia sessione di allenamento per i granata: il difensore si è sottoposto ad accertamenti

TORINO - Doppia razione di allenamenti nella giornata di oggi per il Torino, che nella giornata di oggi ha effettuato un nuovo step nella propria marcia di avvicinamento alla prossima gara, la trasferta di domenica a Verona contro il Chievo. Il programma di oggi è stato massimamente dedicato alla parte atletica al mattino e seduta tecnico-tattica nel pomeriggio. Per la giornata di domani, in programma una nuova sessione del pomeriggio.

CALENDARIO SERIE A

AJETI - Gli accertamenti eseguiti su Ajeti hanno evidenziato un sovraccarico funzionale al muscolo soleo della gamba destra: i tempi di recupero verranno valutati di giorno in giorno.

TUTTO SUL TORINO