Serie A Torino, Mihajlovic: «La Juventus ha la difesa più forte del mondo. Belotti ossessionato dal gol»

TORINO - Il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic ha incontrato oggi i media presso la sala conferenze dello stadio Olimpico, per presentare la sfida di domani contro la Juventus: "Il fatto che questo derby arrivi a soli due giorni dalla commemorazione di Superga è uno stimolo ulteriore a far bene domani. Questa ricorrenza per noi rappresenta passato e presente: per chi non conosce il Toro questa è solo retorica, ma non è così. Ogni volta che il Toro scende in campo, con lui scende in campo anche la sua storia. Abbiamo visto quanto amore i tifosi provano per questa maglia. Questo non significa che domani per forza vinceremo perché affrontiamo una squadra molto forte, ma sicuramente lotteremo fino alla fine. Hanno la difesa più forte del mondo: sarà un bel banco di prova per i nostri attaccanti. E dalla metà campo in su hanno giocatori pronti a segnare in ogni momento".

IL MOMENTO TORO - Mihajlovic ha voglia di impresa: "Sappiamo che se giochiamo come sappiamo possiamo mettere la Juventus in difficoltà. Loro non saranno distratti perchè non fa parte della loro mentalità". Un commento anche sugli ultimi episodi di intolleranza, a Torino e a Roma: "Le scritte su Superga? Ha risposto Buffon e ha dimostrato una volta di più di essere un grande uomo oltre che un grande campione. Si sta davvero oltrepassando il limite, anche riferendomi a quanto è accaduto a Roma". Chiusura sul collega Allegri e sulle condizioni di Belotti: "Allegri ha dimostrato con i fatti di essere uno dei migliori allenatori al mondo. Ogni anno sta migliorando la sua squadra e ha la possibilità di centrare il "triplete". Iturbe? Sono molto contento che sia tornato al gol. Ha avuto una piccola distorsione e sta recuperando: è un'ottima soluzione a partita in corsa. Belotti? Gli ho parlato, l’ho visto un po’ ossessionato dal gol, e così non deve essere. Deve stare sereno e tranquillo".

