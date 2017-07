Serie A Torino, una parte del ritiro in Austria

TORINO - Come già avvenuto lo scorso anno, la seconda parte della preparazione precampionato del Torino si svolgerà in Austria, dal 2 al 5 agosto. Il 4 agosto, alle ore 17 presso lo stadio di Jenbach, il Torino disputerà un’amichevole contro gli inglesi dell'Huddersfield Town, club tornato in Premier League dopo 45 anni. Gli allenamenti dei granata, con orari ancora da stabilire, si svolgeranno a Stans presso il Centro Sportivo del Club SV Darbo Stans, una struttura completamente nuova dotata di due campi da calcio. Prima di rientrare a Torino i granata disputeranno un’altra amichevole internazionale, il 6 agosto: a breve la definizione degli ultimi dettagli cui seguiranno tutte le indicazioni per i media e per i tifosi che sceglieranno di seguire la squadra.

