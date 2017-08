Serie A, Friburgo-Torino 1-2: Belotti per la rimonta

FRIBURGO - Il Torino piega il Friburgo in Germania, aggrappandosi ai suoi uomini migliori, in primis Belotti. Mihajlovic, infatti, schiera la formazione tipo nell'ultima amichevole del ritiro: Sirigu torna in porta, Baselli a centrocampo, lì davanti c'è il rientro del Gallo supportato da Iago Falque, Ljajic, Berenguer. Il primo tempo sorride ai tedeschi che mettono la freccia al 41' grazie al destro di Schuster da fuori area. Nella ripresa la musica cambia. Perché i granata ribaltano la sfida. Al 2' non sbaglia Iago Falque che la mette dentro con un tap-in dopo la parata sul tiro mancino di Ljajic. L'uno-due è terribile, subito dopo è Belotti a metterci il piede (in spaccata) dagli sviluppi di un corner. Una zampata che vale il sorpasso, l'1-2. I giocatori del Friburgo protestano ma è la Var a giudicare ininfluente il fuorigioco di Benassi sul tiro di mister 100 milioni.

