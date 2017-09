Serie A, Mihajlovic: «Il Torino è allo stesso livello della Lazio»

TORINO - "L'anno scorso siamo arrivati noni: credo che quest'anno siamo alla pari con la Lazio e più avanti rispetto alla Fiorentina e all'Atalanta. Ci sono squadre più avanti di noi, ma questo non significa che alcune non possano essere superate nel corso della stagione". L'ha detto Mihajlovic, l'allenatore del Torino, alla vigilia della gara contro la matricola Benevento. "Sono fiducioso, anche se la sfida di Benevento non sarà semplice. Sulla carta siamo più forti di loro, ma la superiorità bisogna dimostrarla sul campo. Loro vorrammo conquistare i primi punti, ma noi vogliamo rimanere fin dall'inizio nel gruppo che conta e non inseguire", continua il tecnico in conferenza stampa.

GUARDA LE PROBABILI FORMAZIONI

SUL RINNOVO - "Io non ho problemi ad allenare anche se sono in scadenza. Non è la cosa fondamentale: l'importante è che la squadra stia bene e che riesca ad andare in Europa".

BELOTTI E GLI ATTACCANTI - "Mi aspetto che si confermi sui livelli dello scorso anno. So che non è facile, ma può farcela. Niang e Ljajic? So quanto possono dare e questo è l'ambiente giusto per permettere loro di fare il definitivo salto di qualità. Hanno fisicità e qualità ma devono metterli sempre al servizio della squadra e non lasciarli fini a se stessi".

CLASSIFICA SERIE A