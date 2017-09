Serie A Torino, Boyè e Valdifiori riprendono contatto col gruppo

Seduta mattutina per i granata, in vista del prossimo match di campionato, contro la Sampdoria

TORINO - Seduta mattutina per il Torino che, al Filadelfia, ha proseguito la propria marcia di avvicinamento in vista del prossimo impegno di campionato, in programma domenica contro la Sampdoria. Il tecnico granata Sinisa Mihajlovic ha diretto una sessione tecnico-tattica. Per la giornata di domani è in programma una sessione pomeridiana, con una seduta tecnico-tattica che si svolgerà a porte chiuse.

CALENDARIO SERIE A

I SINGOLI - Boyè (reduce da una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro) e Valdifiori (reduce da una distorsione al compartimento laterale del ginocchio sinistro) hanno svolto buona parte del lavoro con i compagni.

TUTTO SUL TORINO