Serie A Torino, Ljajic: «Juventus? Spero di ripetermi. Serve la gara perfetta»

TORINO - Adem Ljajic si scalda per Juventus-Torino, la partita più sentita dell'anno nell'universo granata: "L'ultimo derby ci ha insegnato molto - spiega a Torino Tv - Sappiamo tutti cosa sia il derby, dovremo fare una partita perfetta e andare allo Stadium con la testa giusta, provando a fare il nostro gioco e creare occasioni da gol. Non è semplice segnare alla Juventus, hanno grandi giocatori e non si vince sei anni di seguito casualmente, ma noi abbiamo i giocatori per metterli in difficoltà. Il gol alla Juve? Sicuramente quella punizione me la ricordo bene e spero proprio di ripeterla. Questo può essere il momento migliore della mia carriera e cerco sempre di crescere con la squadra. Ho fatto molti errori, ma adesso sto bene e gioco nel mio ruolo".

L'AMICO PJANIC - "E’ un mio grande amico e per me resta il calciatore più importante della Juventus. Quasi tutti i palloni passano da lui e so cosa può fare in campo, ma è meglio per noi ora che è più lontano dalla porta. E’ un fuoriclasse con un calcio pazzesco".

