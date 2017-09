Serie A Chievo, Romairone: «Inglese a Napoli a gennaio? Prematuro dirlo»

CARPI - Il direttore sportivo del Chievo Giancarlo Romairone, è intervenuto nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma in onda su Radio Crc: "Abbiamo iniziato col piede giusto, siamo reduci da buone prestazioni e rispetto al passato non diamo spazio solo al gruppo storico, ma anche ai giovani. Napoli e Chievo sono state le due squadre che hanno cambiato meno, sono ben allenate ed hanno alle spalle una società importante. Ieri ha segnato Inglese, siamo molto contenti. E’ ovvio che speriamo che il giocatore sia con noi fino a giugno, poi poi c’è stato questo inconveniente Milik. Speriamo che l’infortunio non porterà problematiche così noi avremo Inglese fino a giugno e Milik magari riuscirà in un recupero lampo. Inglese a Napoli a gennaio? E’ prematuro fare ogni discorso, è difficile immaginare quale sarà lo scenario, poi ci sono i rapporti tra le due società e non vorrei dire prematuramente cose che non appartengono a quello che sarà. Il mio compito è trovare il sostituto di Inglese, poi se servirà per gennaio o per giugno lo vedremo. Napoli e Juve sono le due candidate principali alla vittoria dello scudetto. Credo pure che ci siano altre squadre che possono dar fastidio”.

CALCIOMERCATO