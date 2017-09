I tre giocatori non hanno lavorato con la squadra di Mihajlovic nella seduta pomeridiana al Filadelfia

TORINO - il Torino di Mihajlovic si è allenato questo pomeriggio sul campo principale del Filadelfia, in vista della delicata sfida di domenica contro il Verona. Dopo il riscaldamento in palestra, i granata hanno svolto una sessione tecnico-tattica, a cui non hanno preso parte Acquah, Barreca e Obi, alle prese con delle cure mediche. Domani mattina allenamento a porte chiuse.

