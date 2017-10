Serie A Torino, fisioterapia per Obi e Acquah

Seduta mattutina per i granata, prima dei due giorni di riposo concessi dal tecnico Mihajlovic

TORINO - Seduta mattutina per il Torino che si è allenato oggi allo stadio Olimpico Grande Torino con una sessione interamente dedicata alla parte atletica. Acquah e Obi hanno lavorato presso il centro Fisio&Lab, per il resto il bollettino medico granata rimane immutato rispetto alla giornata di ieri. Al termine della seduta odierna, il rompete le righe da parte del tecnico Sinisa Mihajlovic, che ha fissato la ripresa degli allenamenti per la giornata di martedì 10 ottobre con una seduta pomeridiana a porte aperte.

