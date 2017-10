Serie A Torino, Lyanco stop: distorsione alla caviglia

TORINO - Allarme Lyanco in casa Torino. Il difensore rischia di saltare la gara contro il Crotone per un problema alla caviglia. La rifinitura sarà decisiva in ottica recupero o meno. "Da valutare le condizioni di Lyanco, post distorsione alla caviglia destra", si legge nel report giornaliero dei granata. A Mihajlovic non mancano comunque le alternative lì dietro: in primis Moretti, Bonifazi e Burdisso. Acquah, Barreca, Belotti e Obi hanno svolto un lavoro personalizzato. Domani in programma l'ultimo allenamento e la partenza in direzione Lamezia Terme.

