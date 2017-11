Serie A Torino, Rincon: «Belotti deluso dal Mondiale. Lo aiuteremo»

TORINO – Thomas Rincon è pronto a guidare il Torino nella prossima partita contro il Chievo, al rientro dalla sosta. "Ripartiamo dalla prestazione di San Siro davanti a 70 mila spettatori - ha spiegato a Torino Channel - ora dobbiamo puntare a dare continuità. Ha ragione il mister a chiederci l’approccio giusto contro un avversario forte come il Chievo, che fa bene ormai da diversi anni in Serie A". Il venezuelano si è detto sorpreso della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale 2018: "Sono dispiaciuto, non ho mai visto una Coppa del Mondo senza gli azzurri. Ho fatto anche il tifo perché questa esclusione fa male a tutto il calcio italiano. Mi dispiace anche per i calciatori che ho visto soffrire come Belotti. Sarà duro per lui reagire a questo colpo, noi cercheremo a fargli tornare il sorriso aiutandolo a fare gol".

