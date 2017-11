Ripresa dei lavori in casa granata, in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Milan

TORINO - Il Torino, allo stadio Filadelfia, ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della sfida di domenica a San Siro contro il Milan. Per la squadra del tecnico Mihajlovic sessione pomeridiana con lavoro tecnico-tattico suddiviso sui due campi da gioco. Per la giornata di domani, è in programma una doppia seduta di allenamento, a porte chiuse.

I SINGOLI - Il terzino Antonio Barreca ha lavorato interamente con la squadra.

