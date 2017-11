Coppa Italia Torino, Cairo: «Voglio la qualificazione»

TORINO - "E' una gara da non sottovalutare e importante. Il Carpi è una squadra di qualità anche se è in Serie B". L'ha detto Cairo, il presidente del Torino, alla viglia del quarto turno di Coppa Italia. "Mihajlovic mi ha detto sabato sera che farà turn over per dare una chance a tutti e per vedere altri giocatori che fanno parte della rosa del Torino. In passato non siamo mai andati troppo avanti in Coppa, adesso ci teniamo a proseguire il cammino in questa competizione. E' un obiettivo la qualificazione", continua il numero uno del club su Torino Tv.

SOLIDARIETA' - Il Torino disputerà una partita di campionato (contro l'Atalanta) con una maglia in onore della Chapecoense, club che fu coinvolto in un disastro aereo nei pressi della città colombiana di Medellin. "E' una tragedia che ci ha toccato profondamente - chiude Cairo - Contro l'Atalanta useremo una maglia speciale che poi sarà venduta. L'idea è di organizzare presto un'amichevole insieme alla Chapecoense".