Serie A Torino, Mihajlovic non teme la neve: «Con l'Atalanta sarà battaglia»

TORINO - La neve e l'Atalanta stanno per arrivare a Torino. Sinisa Mihajlovic non ha paura di niente: "Al di là del campo sarà comunque una battaglia. Loro puntano tanto sui duelli individuali. Noi l'abbiamo preparata bene, ma tutto dipenderà dal nostro spirito e dal nostro atteggiamento. Ci serve una vittoria per scalare posizioni: c'è un gruppo affollato in zona Europa e aggiudicarsi degli scontri diretti permetterebbe di superare diverse avversarie. Domani voglio vedere lo stesso spirito da Toro che mettevamo in campo l'anno scorso quando giocavamo in casa: l'Olimpico Grande Torino deve tornare ad essere il nostro fortino".

SUI SINGOLI - Niang ha preso una botta: l'attaccante è in dubbio. "Nulla di grave ma non gli permette di correre. Vediamo oggi come sta", taglia corto l'allenatore in conferenza stampa. Dietro spazio a Burdisso: "Sta facendo ottime cose e merita di vivere questo splendido presente. Con lui in difesa abbiamo acquisito sicurezza e coraggio: i difensori centrali sono quelli che devono farsi sentire e dirigere il gioco. Ljajic e Belotti? Da loro domani mi aspetto molto. Per un attaccante i gol sono fondamentali: era importante sbloccarsi e contro il Carpi il Gallo ce l'ha fatta".

