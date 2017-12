Lazio-Torino, Burdisso: «Tare e Parolo non dicono la verità»

Lazio-Torino, rabbia e ironia sul web: «VARgogna» ROMA - Il giorno dopo le polemiche di Lazio-Torino prende la parola Nicolas Burdisso. Il difensore del Torino che era stato protagonista, suo malgrado, dell'episodio che ha portato all'espulsione di Immobile, nega di aver scagionato l'avversario: «Parolo e Tare dicono che io avrei detto all'arbitro che Ciro non mi ha toccato ma non ho mai detto queste cose in campo - ha spiegato a SkySport24 -. Ho solo detto all'arbitro che era un problema mio con Immobile, poi Giacomelli ha fatto il suo lavoro. Ognuno è libero di difendere i suoi interessi. Capisco i dirigenti e i giocatori, ma io ho detto la mia. Ho detto all'arbitro che poteva rimanere tra di noi. Le immagini sono chiare: io sono fermo e sto parlando con lui, che mi viene addosso. Non ho fatto scenate, sono caduto perché mi veniva addosso».

Moviola Lazio-Torino, Giacomelli choc: e il rigore?