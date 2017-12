Serie A Torino, Berenguer: «Il gol alla Lazio? Fondamentale per noi»

TORINO - Alex Berenguer ha trovato contro la Lazio il primo gol in Serie A, nella sfida dell'11 dicembre che si è conclusa con più di una polemica sull'arbitro Giacomelli e sul Var. L'esterno del Torino ha raccontato oggi un'emozione non ancora svanita: "Ho festeggiato a cena con la mia famiglia - queste le sue parole a Toro Channel - sono contento di poter aiutare la squadra. Quei tre punti ci servivano tanto. Ora proviamo a vincere ancora contro il Genoa che è una squadra forte. I miei compagni mi hanno aspettato. Non ero al 100% ma ora lo sono completamente".

LA SITUAZIONE DEGLI INFORTUNATI IN CASA TORO

BELOTTI - "Mi sono adattato bene e non era facile perché venivo da un calcio diverso - ha aggiunto lo spagnolo sul suo ambientamento - Ogni giorno va sempre meglio. I compagni e lo staff sono tutti molto professionali. C'è un clima meraviglioso che aiuta tutti". Si è fatto male Belotti, ma nello spogliatoio granata tutti attendono con grande ansia il recupero del capitano: "L'ho visto a terra ultimamente, ma ho provato a consolarlo perché noi abbiamo bisogno di lui. Al Toro serve un grande Belotti, è il nostro leader. Per fortuna il suo infortunio non è grave, speriamo torni il prima possibile".

JUVE-TORINO: DERBY MUTO IN COPPA ITALIA