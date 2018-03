TORINO - Il Torino si è riunito nel pomeriggio per il penultimo allenamento in vista della trasferta di Cagliari. Una seduta tecnico-tattica che ha fatto notare l'assenza di Milinkovic-Savic. L'estremo difensore serbo è rimasto a casa per una sindrome influenzare. Buone notizie arrivano invece da De Silvestri, che ha svolto l'intera seduta insieme al resto del gruppo. Domani in programma la rifinitura prima della partenza per la Sardegna.

TUTTO SUL TORINO

CLASSIFICA SERIE A