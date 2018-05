Serie A Torino, Cairo: «Ripartiamo da Belotti e Mazzarri»

TORINO - "Quest'anno il campionato non è andato come avremmo voluto ed il rimpianto aumenta, vedendo che con 62 punti probabilmente si va in Europa - ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo - E noi abbiamo lasciato per strada quei 10 punti che ci mancano in partite non impossibili. Ma ora dobbiamo pensare al futuro e costruire una squadra all'altezza per la prossima stagione. Con l'aiuto di Mazzarri, che ha saputo rimotivare l'ambiente". Il tecnico e Belotti punti fermi della prossima stagione? "Sì, ma anche altri, che hanno fatto bene. Non faccio nomi perché non è il momento". L'obiettivo è tenere "chi è fortemente motivato. La motivazione è fondamentale, meglio un giocatore molto motivato e disponibile a dare l'anima, anche se un filo meno bravo. Non lo dico per mettere le mani avanti, ma perché me lo insegna l'esperienza".

PASSI INDIETRO IN LEGA - "Negli ultimi 8 anni, parlando della Lega di A, il calcio italiano ha fatto grandi passi indietro. Eravamo ad una incollatura dai valori della Premier League per i diritti tv, oggi siamo dietro Liga spagnola e Bundesliga tedesca. Ed in Federcalcio sento rumore di insoddisfazione da parte di tutte le componenti". Un Urbano Cairo molto critico così ha espresso il proprio disappunto. Aumentato dalla constatazione che quello che sta per terminare sia stato "un campionato molto bello, combattuto, competitivo", nonostante la Juventus si avvii a vincerlo per la settima stagione di fila. "E' forse l'unico torneo in Europa in cui è ancora aperta la corsa sia per la Champions che per l'Europa League. Ecco perché diciamo che andrebbe valorizzato molto di più". "Ci sono diverse cose da sistemare - ha aggiunto - Ad esempio, Lega e Figc sono commissariate da tre mesi ma non ho visto molto. Ad oggi, in Lega, l'unica decisione presa è la nomina di Micciché, un po' poco".

