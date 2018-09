Serie A Torino, Mazzarri: «Chievo avversario ostico»

TORINO - "Domani mi aspetto un avversario tosto. La classifica in questo periodo conta relativamente per tutti. E' una squadra ostica, anche se in alcune occasioni non è riuscita a raggiungere il risultato. Ogni partita va presa con le molle. Le partite vanno giocate fino all'ultimo minuto, sapendo le difficoltà del caso". Così il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, in vista del prossimo incontro di campionato contro il Chievo: "Il calcio è fatto di tante cose: di corsa, di tecnica, di tattica. Noi allenatori abbiamo il dovere e l'obbligo di analizzare le prestazioni attraverso le quali bisogna andare alla ricerca del risultato".

LA GARA DI BERGAMO - "A Bergamo siamo andati su un campo dove è difficile fare risultato e avere occasioni pulite per via del tipo di pressing che fanno loro. I dati vanno letti in maniera diversa: il fatto di non aver segnato nei primi tempi penso sia un po’ casuale. A Udine lo avevamo fatto, ma ce l’hanno annullato. Io vorrei che la mia squadra facesse sempre un gol in più degli avversari. Quello di Bergamo è un campo dove è difficile per tutti fare tiri in porta, dove spesso tutti prendono gol. Quando ho inserito Zaza a pochi minuti dalla fine è stato perchè ho visto che l'inerzia della sfida era cambiata e loro erano in sofferenza: il calcio è fatto di equilibrio".

LE SCELTE - "Falque? Faccio di tutto per portarlo con noi. Spero, se ci fosse bisogno, di poterlo utilizzare per uno spezzone di partita. Se riuscissi però a risparmiarlo sarei più contento in modo da averlo pronto, dopo altri cinque giorni di lavoro, contro il Frosinone. A Verona hievo vogliamo provare a fare una partita come quella di Udine, con la stessa mentalità. A che punto è la crescita del Toro? A parte i 20' contro il Napoli è positiva. Dobbiamo crescere nello riuscire a tenere la stessa prestazione nell'arco di tutto il match. Domani mi auguro di vedere una squadra che metta in campo quello che abbiamo provato in allenamento. Novità in formazione? Qualcosa ci sarà di sicuro visto che questa settimana si gioca ogni tre giorni".