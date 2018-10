TORINO - I granata si sono allenati al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica pomeridiana agli ordini di Mazzarri. Assenti i calciatori impegnati nelle rispettive nazionali. Oltre a loro, non ha preso parte al lavoro odierno Zaza, alle prese con le terapie mediche di recupero. Programma personalizzato per Ansaldi. Lavoro differenziato per De Silvestri e Lyanco.