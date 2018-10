Cairo insiste: «Agnelli deve chiedere ancora scusa»

MILANO - "Ho chiesto le scuse ad Andrea Agnelli per gli striscioni contro Superga. Lui ha detto di averle già fatte, sono convinto vadano reiterate in maniera chiara ed inequivocabile". Lo dice presidente del Torino, Urbano Cairo, riferendosi al caso degli striscioni su Superga esposti dai tifosi della Juve. "E' una bruttissima pagina, serve rispetto - aggiunge Cairo, a margine della presentazione del 102° Giro d'Italia - per tutte le persone che non ci sono più. Il Grande Torino era una squadra straordinaria, ragazzi con il mondo ai piedi e la vita in mano".

''Con una Var equa il Torino avrebbe qualche punto in più e sarebbe in zona Champions''. Ne è convinto il presidente granata. ''Non pensiamo alla Var e al passato - rimarca Cairo, a margine della presentazione del 102esimo Giro d'Italia -, mi è piaciuta la capacità di reazione della squadra come contro la Fiorentina''. Sulla squalifica di una giornata per Mazzarri, Cairo spegne subito la polemica e difende il tecnico: ''Ha protestato ma voleva solo spiegarsi con l'arbitro e non era certo aggressivo. C'era rimasto male per alcune decisioni. Da parte sua c'è voglia di fare un bel campionato, in maniera corretta, pulita e positiva''. Sul digiuno di Belotti al gol, Cairo crede che sia solo un momento di passaggio e si augura un'inversione di tendenza in tempi brevi: ''Belotti non è in crisi. Ha segnato due reti ma ci sono momenti per un attaccante in cui la palla non entra. Belotti ha tanta qualità, è assolutamente in condizione di ribaltare tutto''.