TORINO - Al Filadelfia i granata hanno ripreso a lavorare con una seduta pomeridiana in vista della gara casalinga con il Genoa, in programma domenica. Baselli, dopo le terapie, ha lavorato in palestra, mentre Aina ha svolto un parte d'allenamento con i compagni. Per il resto della rosa lavoro alternato tra parte atletica e tecnica. Il Torino tornerà in campo domani con un'altra sessione pomeridiana.