Serie A Torino, Mazzarri: «Grandissima prestazione, ci è mancato solo il gol»

MILANO - "Come sto? Se avessi vinto sarei stato meglio". Walter Mazzarri esordisce così, a Sky Sport, dopo il pareggio a reti bianche esterno del suo Torino contro il Milan. Il tecnico poi prosegue con l'analisi: "I miei alla fine hanno esultato? Fino a 20' dalla fine meritavamo di vincere la partita. Poi, nel finale, dopo aver speso tanto, ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato di perderla. Primo tempo davvero strepitoso - rimarca l'allenatore granata, abbiamo fatto bene a tutti i livelli: gioco, pressing, ci è mancato solo il gol. Quando non sfrutti quattro palle gol nitide poi alla fine puoi anche perdere. Perchè meglio fuori casa? Credo sia una coincidenza, forse in casa si sente un pochino di più la pressione, si vuole troppo spaccare il mondo, come con il Parma. Quella è stata la partita peggiore, per il resto abbiamo sempre offerto una buona prestazione. Bisogna essere più bravi nell'ultimo passaggio e nella conclusione, perchè creiamo tanto e raccogliamo poco in termini di gol. Nel secondo tempo abbiamo comandato lo stesso, prendendo poi qualche contropiede, ci può stare. Bisognava fare qualcosa in più al limite dell'area. Iago Falque? Per me è stato tra i migliori in campo. Prendiamoci questo punto e questa bella prestazione. La mia espulsione? Orsato ha fatto tutto bene fino a quel fallo, poi non mi sono accorto di essere arrivato in campo. Devono costruirmi un recinto (ride n.d.r). Derby domenica? Sembrano invincibili, ma prepariamoci bene e poi vediamo".