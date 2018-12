TORINO - Torna ad allenarsi il Torino con doppio programma di lavoro: sessione di scarico per i calciatori reduci dalla trasferta di ieri pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo, seduta tecnico-tattica per tutti gli altri elementi a disposizione dell’allenatore Mazzarri. Terapie per Sirigu, in gruppo Damascan che ha smaltito lo stato febbrile. Domani previsto un allenamento pomeridiano.